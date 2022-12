Opnieuw lang protest in Den Haag tegen optreden Iraans regime

Zeker meer dan honderd mensen protesteren in Den Haag opnieuw tegen het streng-islamitische regime in Iran. Dat gebeurt buiten tegenover de Tweede Kamer. Velen hebben Iraanse vlaggen bij zich en scanderen leuzen als ‘Weg met de moordenaar’. De afgelopen weken zijn er vaker luidruchtige en urenlange protesten van Nederlandse Iraniërs bij het Kamergebouw om aandacht te vragen voor de slechte mensenrechtensituatie in het land. Woensdag zijn er meer mensen dan bij vorige protesten.

In Iran vinden al maanden massale betogingen voor vrouwenrechten plaats, die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, in september. Zij stierf in detentie nadat zij door de moraalpolitie was opgepakt. Zij zou haar hoofddoek te losjes hebben gedragen. Ook in veel andere landen zijn betogingen tegen het regime, dat hard optreedt tegen mensen die kritiek uiten op de autoriteiten.

Vorige week riep Nederland de Iraanse ambassadeur op het matje vanwege de executie van twee Iraanse demonstranten. Een man werd publiekelijk opgehangen nadat hij schuldig was bevonden aan “oorlogsvoering tegen God”.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept via Twitter de Iraanse autoriteiten opnieuw dringend op om de executies van demonstranten te stoppen en een eerlijke rechtsgang te waarborgen. Eerder woensdag heeft hij een aantal Nederlandse Iraniërs ontvangen om naar “hun verhalen te luisteren over wat de mensen in Iran meemaken”. Hij zegt “grote bewondering” te hebben voor hun “inzet en vastberadenheid”. Hij bedankt ze voor hun bezoek, verhalen en suggesties. “We blijven met hen in nauw contact staan.”

Hoekstra stelt dat de mensenrechtensituatie in Iran hoge prioriteit heeft voor Nederland. “We zetten ons in bilateraal, EU- en VN-verband in om de situatie in Iran te veroordelen, te werken aan gerechtigheid, en sancties voor verantwoordelijken aangenomen te krijgen.”