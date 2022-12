Surinaamse commissie wil ook reparatiecommissie in Nederland

Als het aan Armand Zunder en zijn Nationale Reparatie Commissie (NRC) ligt, komt er in Nederland een vergelijkbare commissie die zich bezighoudt met het slavernijverleden en de excuses en de herstelbetalingen die daar in zijn ogen bij horen. Dat is voor hem een logische volgende stap om daarmee ook de vele Surinamers in Nederland te bereiken. Dat zei hij woensdag op een door de commissie georganiseerde persbriefing in zijn kantoor in Paramaribo.

Zunder gebruikte het persmoment om verantwoording af te leggen over wat zijn commissie de afgelopen weken heeft gedaan, waaronder het bezoek aan Nederland waar hij en twee collega’s hun zegje hebben gedaan tijdens de discussiebijeenkomsten in het Catshuis in Den Haag. De NRC is ingesteld door de Surinaamse regering.

Zunder vertelde dat hij al een tijdje met juristen bezig was met een voorstel voor de excuses. Hij werd afgelopen maandag dus min of meer overvallen door premier Mark Rutte toen die excuses aanbood. “Hij heeft de 19e vele mensen verrast. Daarmee heeft hij opnieuw een historisch moment eenzijdig benaderd. De verklaring van Rutte is immers niet tot stand gekomen door overleg met betrokkenen in Suriname en Nederland, het is eenzijdig opgesteld.”

In de aanloop naar het ‘’betekenisvolle’’ moment van 19 december stelden sommige belangenorganisaties ook herstelbetalingen aan de orde als compensatie voor het leed van tot slaaf gemaakten en hun nazaten. Zunder wil ook deze betalingen, die volgens hem van de Nederlandse regering moeten komen. De Nederlandse staat is immers verantwoordelijk voor het leed van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten.

Ook vindt Zunder dat er rond 1 januari volgend jaar al een fonds moet zijn met geld dat vooral ingezet gaat worden voor meer bewustwording over de slavernijperiode. Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat het 200 miljoen euro stopt in zo’n fonds, waarvan het geld voor een groot deel gebruikt zal worden voor maatschappelijke initiatieven om het slavernijverleden te verwerken en herdenken. De invulling gebeurt “in nauwe dialoog” met de betrokken gemeenschappen.