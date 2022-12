Twee doden door schietpartij Brunssum, onder wie 14-jarig meisje

Door de schietpartij in Brunssum dinsdagavond zijn twee mensen om het leven gekomen, onder wie een 14-jarig meisje. Het andere dodelijke slachtoffer van de schietpartij is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schietpartij in de woning aan de Koolhofstraat in het Limburgse stadje was volgens de politie rond 22.00 uur. Na de melding vonden agenten vier slachtoffers van wie er een was overleden. Twee mensen waren zwaargewond, een lichtgewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen later overleed.

De politie wil nog niets zeggen over de relatie tussen doden en gewonden. Ook niet over de aard van hun verwondingen en hun identiteit.