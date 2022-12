Vergroot je zichtbaarheid met het juiste relatiegeschenk

Je kent ze wel, de waterfles, de pen of het notitieblokje bedrukt met het logo van het bedrijf waar je voor werkt of met wie je zaken doet. Nog steeds worden relatiegeschenken scheutig weggegeven door bedrijven tijdens speciale gelegenheden, verkoop- en presentatie momenten. En dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Het grootste doel van het inzetten van een relatiegeschenk is dat de ontvanger van het geschenk vaker aan je denkt. Onderzoek laat zien dat relaties hier altijd blij mee zijn en sneller geneigd zijn om iets voor u terug te doen.

Eigenlijk zijn het dus relatief goedkope marketingtools. Een reclame uiting op TV, radio of in een tijdschrift is namelijk vaak duurder en minder effectief dan die bedrukte mok die bij de koffie automaat staat. Volgens een ander recent onderzoek herinnert 57% zich de naam van het bedrijf op de mok tegenover respectievelijk 32% en 28% voor radio en tv.

3 tips voor naamsbekendheid door relatiegeschenken

Tegenwoordig is het dan wel van het grootste belang om je relatiegeschenk niet meer uit China te halen of iets van wegwerp plastic of door kinderhanden gemaakt te geven maar vooral te denken aan duurzaamheid en mensenrechten.

1. Geef dus een bruikbaar relatiegeschenk. Een bruikbaar geschenk, zoals een koffiemok, houdt in dat deze meerdere malen te gebruiken is en daardoor op meerdere momenten gebruikt kan worden. Doordat deze relatiegeschenken op verschillende momenten en/of vaker op de dag gebruikt kunnen worden, ziet de ontvanger van het geschenk jouw (merk)naam en logo voorbij komen.

2. Kies voor een duurzaam relatiegeschenk zoals bijvoorbeeld katoenen Fairtrade tassen. Beter voor het milieu, doordat zo’n tas langer meegaat en herbruikbaar is. Wegwerpkoffiebekertjes op kantoor moeten vanaf 2024 worden vervangen door afwasbare mokken en dus is mokken bedrukken met jouw logo ook een goed idee. Laat deze duurzame relatiegeschenken bedrukken en je hebt het perfecte geschenk om jouw bedrijf duurzaam te promoten.

3. Zorg ervoor dat het relatiegeschenk bij je bedrijf en doelgroep past. Dit klinkt misschien heel logisch, maar niets is minder waar. Je kunt bij het weggeven van een relatiegeschenk de plank namelijk behoorlijk misslaan. Let er dus op dat het relatiegeschenk goed aansluit op de waarden van je bedrijf.

Op zoek naar de juiste leverancier?

Als je op zoek bent naar het juiste relatiegeschenk kun je tegenwoordig ook maar beter samenwerken met een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en zo veel mogelijk CO2 neutraal produceert. Relatiegeschenken.nl is zo’n bedrijf. Zij werken samen met Treesforall, een internationale organisatie die in Nederland èn het buitenland bomen plant om CO2 op te slaan. Op deze manier plant het bedrijf 100 bomen per jaar wat neerkomt op een CO2 besparing van 3300kg per jaar. Bovendien let het bedrijf bij de inkoop van producten extra op de herkomst en de duurzaamheid ervan. Een ander initiatief is dat het bedrijf zich inzet tegen slavernij in o.a. India, de Filippijnen en Cambodja en International Justice Mission (IJM) steunt. Relatiegeschenken.nl draagt haar steentje hier aan bij door tegen kostprijs relatiegeschenken te leveren die IJM kan gebruiken om donoren te werven.