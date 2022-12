Voor vergismoord Beuningen veroordeelde man op de vlucht

Een 33-jarige man die dinsdag is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Beuningse vergismoord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy is op de vlucht nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het zou gaan om August D.

In november werd de voorlopige hechtenis van de man opgeheven omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen de man was. “Op een extra zittingsdag eind november heeft de officier van justitie nieuw bewijsmateriaal naar voren gebracht. Op basis daarvan is de man veroordeeld”, legt het OM uit.

De man moest zich 21 december melden. Hij droeg op dat moment een enkelband voor een eerdere veroordeling “waardoor er wel zicht was op zijn verblijfplaats”. Die enkelband is nu dus doorgeknipt, waardoor onbekend is waar de man zich bevindt. “Om die reden staat hij internationaal gesignaleerd.”

Kiliçsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De rechtbank beschouwt het als een vergismoord, want Kiliçsoy was niet het beoogde doelwit. Onduidelijk is wie wel het beoogde doelwit was. Dinsdag legde de rechtbank straffen op van vijf tot dertig jaar cel aan de zes verdachten in de zaak.