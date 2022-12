2,5 jaar cel en tbs voor omduwen ladder glazenwasser

Een 40-jarige man is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor het omduwen van de ladder van een glazenwasser. Het slachtoffer viel hierdoor meters naar beneden, brak diverse botten, verloor het zicht in een van zijn ogen volledig en in zijn andere oog deels en moest langdurig revalideren.

Het incident gebeurde iets meer dan een jaar geleden in de Stortenbekerstraat in Den Haag. Aan de val van de ladder ging een conflict vooraf. Het slachtoffer had eerder de ramen gewassen van het gezin, maar was hier door de zwager van verdachte Najim T. niet voor betaald omdat de ramen nog vies zouden zijn. De bewuste dag kwam het slachtoffer verhaal halen en zijn 15 euro eisen. Uit boosheid klom hij op zijn ladder en wreef hij aarde op de ruiten.

De dove verdachte zei dat hij de aandacht van het slachtoffer wilde trekken en daarom aan de ladder schudde. Het was niet zijn bedoeling om de man te laten vallen. De rechtbank erkent dat T. niet de intentie had om de glazenwasser te doden, maar vindt wel dat er sprake is van poging doodslag. “Door krachtig aan de ladder te schudden terwijl de glazenwasser op een behoorlijke hoogte stond, was de kans dat hij zou komen te overlijden aanmerkelijk en die kans heeft de verdachte aanvaard.”

Volgens deskundigen is T. verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank legt daarom tbs met voorwaarden op, zodat hij zich kan laten behandelen.