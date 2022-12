Amsterdamse Piet Heintunnel dit jaar nog niet open

De heropening van de Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost laat nog even op zich wachten. De tunnel, een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10 (afrit S114), gaat dit jaar nog niet open. In de tweede week van januari komt er meer informatie over de openingsdatum, zo meldt verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad.

De bijna 25 jaar oude tunnel is sinds eind juni vorig jaar dicht voor verkeer, behalve voor de tram, vanwege een grondige opknapbeurt. Zo zijn de verouderde technische installaties vervangen en vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen aangepakt. Ook is de tunnel voorzien van een nieuwe bediening en besturing.

De tunnel zou eigenlijk al eind september opengaan, maar die planning bleek te krap. Vervolgens bleek eind november dat er bepaalde veiligheidsrisico’s waren die niet op tijd konden worden opgelost. In plaats van 2 december werd de opening uitgesteld met “enkele weken”, zo luidde het toen.

Alle werkzaamheden aan de tunnel zijn inmiddels afgerond. Nu worden de laatste stappen genomen “om de tunnel zo snel mogelijk veilig open te stellen, zoals de beoordeling van de veiligheidsbeambte en het openstellingvergunningstraject met de Omgevingsdienst”, aldus de wethouder.