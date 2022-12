Beslist.nl: verkeerd medicijngebruik zorgt voor meeste ongevallen

Verkeerde inname van medicijnen zorgt voor bijna 60 procent van alle vergiftigingen. Dat zegt Beslist.nl op basis van informatie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van ziekenhuis UMC Utrecht. Het centrum onderschrijft de cijfers.

Tussen 2011 en 2021 kwamen er volgens de vergelijkingssite in totaal zo’n 106.000 meldingen over verkeerd gebruik binnen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht. Huishoudmiddelen zoals chloor en cosmetische producten zoals shampoo zijn samen goed voor zo’n 60.000 meldingen (bijna 33 procent).

In tien jaar tijd zijn er volgens Beslist.nl zo’n 180.000 meldingen gedaan bij het NVIC over ongevallen met alledaagse producten in en rondom het huis en geneesmiddelen. Een kwart van alle meldingen in de categorie geneesmiddelen ging over paracetamol. Ook werden er zo’n 26.500 meldingen (25 procent) gedaan van vergiftiging door ibuprofen en oxazepam, een slaap- en kalmeringsmiddel.

De meest ongelukken met huishoudelijke producten gebeurden volgens Beslist.nl met bleekmiddelen (bijna 20 procent) gevolgd door vaatwasmiddelen (ruim 10 procent). Tandpasta (17 procent) en nagellakremover (bijna 17 procent) zorgden voor de meeste vergiftigingen in de categorie cosmetica. Waar tot 2014 nagellakremover zorgde voor de meeste meldingen, is dat de laatste jaren volgens Beslist.nl tandpasta. Wanneer mensen te veel tandpasta in een keer nemen, kan dat zorgen voor fluoridevergiftiging. Fluoride is een bestanddeel in tandpasta dat het gebit beschermt tegen gaatjes. Een overdosis kan zorgen voor onder meer misselijkheid, ademhalingsproblemen en diarree. Het NVIC kreeg vooral meldingen van jonge kinderen die te veel tandpasta hadden ingenomen.

Ook sommige (binnen)planten zoals klim- en lepelplanten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo’n 18 procent van alle meldingen gaat over vergiftiging door planten. De ongelukken komen het vaakst voor bij kinderen onder de 13 jaar.