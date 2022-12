Brandt Corstius krijgt veel kritische vragen rechtbank

Journalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius kreeg donderdag een spervuur van vragen van de rechtbank in Amsterdam. Die moet beoordelen of de journalist zich schuldig heeft gemaakt aan smaad jegens tv-producent Gijs van Dam.

Brandt Corstius deed in 2017 in Trouw uit de doeken dat hij in het prille begin van zijn televisiecarrière slachtoffer is geweest van seksueel wangedrag. Hij zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks.

Met zijn bijdrage aan het maatschappelijke debat wilde hij aangeven dat er ook mannelijke slachtoffers zijn in de #MeToo-discussie. Brandt Corstius noemde niet de naam van zijn vermeende verkrachter. Wel belde hij kort voor de publicatie met intimi, onder wie Frits Barend, en deelde hij met hen de naam van Van Dam.

De rechtbank wil onder meer weten waarom hij andere mensen in vertrouwen nam en met naam en toenaam informeerde, omdat hij kon weten dat hij daarmee de regie zou verliezen en de naam van Van Dam herleidbaar zou worden. Ook gaf Brandt Corstius toestemming aan Barend om de media over de kwestie te woord te staan, waarmee het duidelijker werd dat de vermeende verkrachting ten tijde van de talkshow Barend en Van Dorp plaatsvond.

Van Dam heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens Van Dam ging het om seks in een dronken bui met wederzijdse toestemming. Hij deed verschillende keren aangifte van smaad. Zijn aangiftes werden in juli 2018 en januari 2019 nog door het OM geseponeerd. Brandt Corstius reageerde daarop met een persverklaring, waarvoor hij nu ook wordt vervolgd. Brandt Corstius vond het tijd voor een weerwoord, zei hij op vragen van de rechtbank. “Ik ben uitgemaakt voor leugenaar en fantast. Knettergek ben ik genoemd”, antwoordde hij.

Brandt Corstius ging ook in op de achtergrond van zijn verhaal in Trouw. “Het ging me ook om seksueel misbruik van mannen, dat diep in de taboesfeer zat”, zei hij. “Mijn grootste angst is dat mijn verhaal averechts heeft gewerkt.”

Het Openbaar Ministerie vervolgt Brandt Corstius na een uitspraak van het gerechtshof. Het hof besloot dat de zaak toch voor moest komen. Ook na deze uitspraak kwam Brandt Corstius met een reactie, waarop Van Dam weer aangifte deed. Ook deze reactie is Brandt Corstius tenlastegelegd, net als citaten uit interviews die hij gaf.

Het Openbaar Ministerie is tijdens de zitting nog niet aan het woord geweest. Het OM heeft vooraf laten weten pas tijdens de zitting te beslissen of het Brandt Corstius wel of niet strafbaar vindt.