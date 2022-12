CIDI wijst opruiende retoriek leden nieuwe regering Israël af

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zegt opruiende retoriek van bepaalde leden van de nieuwgevormde, ultrarechtse regering in Israël af te wijzen. Zij staan bekend om opruiende retoriek tegen Palestijnen, maar zijn bijvoorbeeld ook tegen gelijke rechten voor lhbti’ers. Volgens het CIDI is deze retoriek “niet representatief voor de democratische waarden van Israël, haar rol als thuisland voor alle Joden, en haar niet aflatende zoektocht naar vrede”, zo meldt de organisatie in een verklaring.

De opruiende retoriek wordt volgens het CIDI door sommige leden van de regeringscoalitie gebruikt. De organisatie benadrukt in de strijd tegen antisemitisme ook andere vormen van haat resoluut van de hand te wijzen. “Zo nodig ook in ons contact met vertegenwoordigers van de Israëlische regering.” De organisatie gelooft dat “Israël zal streven de belofte van gelijkheid voor al haar burgers na te komen, ongeacht religie, etniciteit, seksuele geaardheid of genderidentiteit”.

De Israëlische oud-premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond een nieuwe, ultrarechtse regering gevormd. Zijn conservatieve Likud-partij zal regeren met religieus-nationalistische partners in wat de meest rechtse regering uit de geschiedenis van Israël wordt. Naar verwachting zullen de leiders van de ultra-orthodoxe partijen een plek krijgen in het kabinet. Zij staan bekend om opruiende retoriek tegen Palestijnen en hebben zich in het verleden onder meer uitgesproken voor annexatie van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, voor ruimere bevoegdheden voor het leger om geweld te gebruiken en tegen gelijke rechten voor vrouwen en lhbti’ers.