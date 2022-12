Commissie nog niet helemaal gerust op nieuwe reactor in Petten

Het milieueffectrapport over de gevolgen van een nieuwe reactor in Petten laat te wensen over. De analyses van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de gevolgen van stikstofneerslag voor de nabije duinen moeten duidelijker, vindt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De commissie stelt de ANVS voor om de verantwoordelijke voor het rapport, de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, om aanvullingen te vragen voordat de autoriteit een besluit neemt.

De Pallas-reactor moet de huidige Hoge Flux Reactor in Petten, gemeente Schagen, gaan vervangen en medische en industriële isotopen gaan maken en nucleair technologisch onderzoek gaan doen. Isotopen, een soort atomen, worden bijvoorbeeld gebruikt bij diagnose door middel van scans bij kankerpatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker.

Voor de Pallas-reactor zijn vergunningen nodig die aan de Kernenergiewet en de Waterwet voldoen. De rapportage die nu voorligt geeft volgens de commissie wel uitgebreide informatie over de milieugevolgen van het in bedrijf nemen, maar er is een betere onderbouwing nodig van de claim dat bij storingen en ongevallen wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

De gevolgen van vrijkomende stikstofverbindingen voor de duinen is ook onderbelicht, vindt de commissie.