Drie keer meer accu’s van e-bikes gestolen dan vorig jaar

Er zijn dit jaar drie keer meer accu’s van elektrische fietsen gestolen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van data van de politie. Tot december dit jaar werden er bijna 4500 accu’s gestolen, terwijl dit er vorig jaar iets minder dan 1500 waren.

“Een e-bike stelen is zo’n goed verdienmodel voor een crimineel, dat ze zelfs op bestelling fietsen stelen”, zegt Guus Wesselink van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). “De politie komt om in het werk en dat gaat ten koste van de handhaving en toezicht op het stelen van e-bikes. Bovendien worden zowel e-bikes als accu’s nog niet met framenummer geregistreerd. Het is vrij graaien voor criminelen.”

De politie ziet de toename in e-bikeaccudiefstallen ook als een probleem en wil mensen alerter maken op deze veelvoorkomende vorm van diefstal. “Een accu is al gauw meer dan 500 euro waard. Een gestolen fiets inclusief accu kan al snel meer dan 1000 euro opleveren. Het kan ook zijn dat meer criminelen actief zijn geworden op deze vorm van criminaliteit. Er worden geregeld lokfietsen ingezet om potentiĆ«le dieven op te sporen”, zegt de politie. De opgelopen schade gaat dit jaar richting de 5 miljoen euro, schat de politie.