Kabinet: uitzendbureaus moeten discriminerende verzoeken melden

Uitzendbureaus die discriminerende verzoeken krijgen, moeten dat als het aan het kabinet ligt gaan melden. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wil het wetsvoorstel “gelijke kansen op werving en selectie” daarmee uitbreiden.

Als een bureau een discriminerend verzoek krijgt, moet dat hierover in gesprek gaan met de opdrachtgever. Heeft dit niet voldoende effect, dan moet het bureau een melding doen bij de arbeidsinspectie. De inspectie kan vervolgens de opdrachtgever onder toezicht plaatsen of een boete geven.

“Nog te veel mensen krijgen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie”, aldus Van Gennip. Het wetsvoorstel is volgens haar “een nieuwe stap richting een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen”.

Het kabinet wil al langer discriminatie tijdens bijvoorbeeld sollicitaties aanpakken. In 2018 meldde toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) al dat er meer toezicht op werving en sollicitaties zou komen. De wet werd in 2020 al naar de Tweede Kamer gestuurd, maar nog niet behandeld. Nu de meldplicht eraan is toegevoegd kan de behandeling verder, aldus het ministerie van Sociale Zaken.