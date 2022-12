Karskens: voor gezonde democratie is Ongehoord Nederland nodig

Ongehoord Nederland-voorzitter Arnold Karskens noemt de kritiek op zijn omroep “ondemocratisch”. “We worden aangevallen op ons minderheidsstandpunt”, zegt Karskens donderdag in het NPO 1-programma Ongehoord Nieuws.

De omroepvoorzitter reageert op een eis van de NPO, namelijk dat Ongehoord Nederland iedere twee maanden aan de NPO moet rapporteren hoe de aanbevelingen van de NPO-Ombudsman door de omroep zijn uitgevoerd. In een rapport constateert de ombudsman dat ON! aantoonbaar onjuiste informatie zou verspreiden. De ombudsman kreeg ook opvallend veel klachten die stellen dat een item van ON! racistische en discriminerende inhoud bevatte.

Volgens Karskens is er te veel “linkse ideologie” op de Nederlandse televisie. “Wij proberen daar een klein contragewicht aan te geven door af en toe een andere mening te geven. Voor een gezonde democratie heb je Ongehoord Nederland nodig.”

Karskens zegt niet te begrijpen dat de ombudsman ON! “onzorgvuldige journalistiek” verwijt. “Ik ben veertig jaar oorlogsverslaggever geweest en heb zestien boeken geschreven, met name over journalistieke onderwerpen. Dat is meer dan het hele college en raad van bestuur van de NPO bij elkaar.”

“Ze proberen ons van het scherm te krijgen”, aldus de omroepvoorzitter, die zegt “miljoenen mensen” achter zich te hebben. “Maurice de Hond heeft gecheckt dat steeds meer mensen ons geluid willen horen. Waarom zou dat dan verboden moeten worden?”

“Wij zijn de herauten van het vrije woord, en we doen ons uiterste best om de mensen goed voor te lichten”, vervolgt Karskens. “We zijn een jonge omroep, soms gaat er wat mis en dat mag ook. We geloven dat we met onze gasten de nieuwsbol op een gezonde manier kunnen etaleren aan de Nederlandse bevolking.”

Voor 2023 gaat ON! zeventig nieuwe afleveringen maken van Ongehoord Nieuws. Karskens zegt dat de afleveringen beter worden dan dit jaar. “Alle kinderziektes zijn er dan uit.”