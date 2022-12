Luchtruim boven extra beveiligde gevangenis Vught langer dicht

Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught blijft nog zeker een jaar gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht. Ook blijft de omgeving van de gevangenis in die plaats nog een jaar aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester van Vught Roderick Jan van de Mortel in een brief aan de gemeenteraad geschreven.

Uit een recente evaluatie door de lokale driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) met de PI Vught, is gebleken dat er “nog steeds gegronde vrees bestaat dat de openbare orde en veiligheid op de Lunettenlaan, Boslaan dan wel in/rondom de PI Vught, al dan niet door de aanwezigheid van wapens, kan worden verstoord”, zo schrijft de burgemeester. “Er zijn komend jaar wederom veel vervoersbewegingen gepland, rondom diverse processen. Ook vinden er diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het gebied, waardoor nieuwe vraagstukken (kunnen) ontstaan op het gebied van openbare orde en veiligheid. De verwachting van de lokale driehoek en de PI Vught is dat het komende jaar de dreiging niet zal afnemen.”

In Vught zitten de zwaarste criminelen, onder wie Ridouan Taghi. Ook andere verdachten van dit netwerk zitten daar vast.

Het veiligheidsrisicogebied werd op 23 juni 2020 voor het eerst ingesteld en daarna een aantal keren verlengd. Indien nodig, zo schrijft de burgemeester, zal de maatregel na 31 december volgende jaar worden verlengd. De sluiting van het luchtruim boven en rondom de PI gold per 1 juli dit jaar.