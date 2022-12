Marconi Oeuvre Award voor Giel Beelen

Giel Beelen is dit jaar de winnaar geworden van de Marconi Oeuvre Award. De NPO Radio 2-dj werd woensdagavond in zijn avondshow verrast door voormalig 3FM-collega Gerard Ekdom.

De jury stelt in het rapport dat Beelen “een monstertalent” is “dat keer op keer boven zichzelf uitstijgt”. “Achter zijn naam staan ontelbaar veel radioshows met dito hoogtepunten. ’s Nachts, ’s ochtends of in de avond: op ieder tijdstip weet hij zichzelf te bewijzen en laat hij horen dat radio méér is dan praatje-plaatje. Een uitzending van Giel is nooit standaard. Als luisteraar ben je constant benieuwd naar wat er gaat komen.”

De 45-jarige Beelen won vier keer eerder een Marconi Award, steeds voor beste presentator. Het komende jaar zal hij niet op de radio te horen zijn. Beelen gaat namelijk op wereldreis.

De overige prijzen, de Marconi Award voor beste zender en voor aanstormend talent, worden op 26 januari uitgereikt tijdens het RadioRing-gala.