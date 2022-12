Minister Yeşilgöz: meer bewapening ME nu niet aan de orde

Bij justitieminister Dilan Yeşilgöz is geen aanvraag binnengekomen voor meer bewapening van de mobiele eenheid (ME). “Het is nu niet aan de orde.” Begin deze maand zei politiechef Frank Paauw dat wordt gekeken naar eventuele aanvulling van de geweldsmiddelen van de eenheid.

Volgens de minister wordt wel gekeken naar de voorbereiding van de ME omdat rellen ook veranderen van karakter. Volgend jaar begint een “paraatheidsprogramma”, zei ze tijdens een debat over de politie in de Tweede Kamer. Pas als deze verbeteringen zijn doorgevoerd, gaan we weer verder kijken indien nodig, aldus de minister.

Paauw zei dat demonstranten tegenwoordig beter georganiseerd en voorbereid zijn. Hij verwees daarbij naar de coronarellen in Rotterdam in november vorig jaar. Agenten voelden zich toen zo bedreigd dat ze hun pistool moesten gebruiken. Onderzoekers adviseerden eerder om het wapenarsenaal van de ME niet uit te breiden met bijvoorbeeld rubberen kogels of verfpatronen.