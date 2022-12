Nederlandse F-35’s naar Polen voor bewaken luchtruim

Defensie stationeert in februari en maart acht F-35 gevechtsvliegtuigen in Polen voor het bewaken van het NAVO-luchtruim. Het noordelijke Malbork wordt voor twee maanden de thuisbasis van de gevechtsvliegtuigen.

De helft van de F-35’s worden ingezet voor het doorlopend bewaken van het luchtruim, de andere vier toestellen worden ingezet voor een trainingsprogramma met bondgenoten, aldus Defensie.

Ongeveer 35 militairen van de genie vertrekken volgende maand naar Polen om daar het kampement op te bouwen. Ongeveer 170 militairen gaan mee met de gevechtsvliegtuigen ter ondersteuning.

De NAVO versterkte de oostflank van haar gebied direct na de Russische inval in Oekra├»ne. Vrij snel naar de invasie werden al Nederlandse F-35’s ingezet om het luchtruim boven Polen te bewaken. In april en mei waren Nederlandse F-35’s actief in Bulgarije om daar het luchtruim te bewaken. Ze waren op de luchtmachtbasis Graf Ignatievo gestationeerd.