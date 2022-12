Oekraïense vluchtelingen opgevangen in hoofdkantoor ANWB

In een deel van het hoofdkantoor van de ANWB, op de grens van Den Haag en Wassenaar, worden de komende tijd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf januari is er plek voor ongeveer 270 mensen. Ze mogen er minstens een jaar blijven, en dat kan nog twee jaar worden verlengd tot eind 2025, melden Den Haag en Wassenaar. De beide gemeenten regelen samen de opvang.

Van de Oekraïners die naar het gebouw verhuizen, wonen 220 momenteel in Den Haag. Zij zijn daar opgevangen bij het nabijgelegen Shell-kantoor en in woningen van corporatie Vestia. De vijftig anderen zitten in particuliere opvangplekken in Wassenaar en moeten daar binnenkort weg.

De ANWB verhuist over een paar jaar naar Den Haag. Het nieuwe hoofdkantoor komt op de plek van het Koninklijk Conservatorium aan de A12. Op het ANWB-terrein in Wassenaar, naast landgoed Clingendael, worden daarna woningen gebouwd. Een deel van het ANWB-gebouw is een monument en blijft daarom behouden.