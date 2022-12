OM eist voorwaardelijke werkstraf in smaadzaak Brandt Corstius

In de smaadzaak tegen journalist Jelle Brandt Corstius heeft het Openbaar Ministerie donderdag een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur geëist. Het OM vindt dat dat de journalist zich schuldig heeft gemaakt aan smaad jegens tv-producent Gijs van Dam. Brandt Corstius had zich zorgvuldiger moeten uitlaten, vindt het OM.

Brandt Corstius deed in 2017 in Trouw uit de doeken dat hij in het prille begin van zijn televisiecarrière slachtoffer is geweest van seksueel wangedrag. Hij zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks.

Met zijn bijdrage aan het maatschappelijke debat wilde hij aangeven dat er ook mannelijke slachtoffers zijn in de #MeToo-discussie. Brandt Corstius noemde niet de naam van zijn vermeende verkrachter, maar Van Dam werd korte tijd na de publicatie onderwerp van speculaties. Volgens Van Dam ging het om seks in een dronken bui met wederzijdse toestemming in een hotelkamer van het Kurhaus na een tv-uitzending van Barend en Van Dorp. Hij deed verschillende keren aangifte van smaad.

De eerste aangiftes zijn geseponeerd. Het gerechtshof besloot dat het OM hem toch moest vervolgen en dat de zaak voor de rechter moest komen.

Het OM vindt nu dat Brandt Corstius als journalist had moeten voorzien dat andere journalisten zijn verhaal in Trouw ‘hot news’ zouden vinden en de identiteit van Van Dam zouden achterhalen, zeker nadat Brandt Corstius diens naam had genoemd in telefoongesprekken met intimi.

De officier van justitie noemde de Trouw-publicatie en het tv-optreden van Brandt Corstius in De Wereld Draait Door “een stap te ver en onnodig grievend”. Van Dam is “neergezet als serieverkrachter, met meerdere slachtoffers in het verleden en met de mogelijkheid dat hij nog steeds dergelijke feiten pleegt”.

Het OM vindt dat Brandt Corstius zijn verhaal in Trouw ook had kunnen doen zonder te verwijzen naar het prille begin van zijn televisiecarrière, wat mensen meteen op het spoor zette naar de kring rond Barend en Van Dorp.

In latere persberichten die Brandt Corstius uitbracht over de kwestie heeft hij volgens het OM opnieuw de eer en goede naam van Van Dam aangetast. Zijn verdediging was niet proportioneel door te blijven spreken van verkrachting, aldus het OM.

Van vier aangiftes vindt het OM dat Brandt Corstius strafbaar is. Voor twee uitlatingen is vrijspraak gevraagd.