Oud-gemeenteraadslid Den Haag veroordeeld voor opruiende tweets

Het voormalige Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. In 2018 had hij twee tweets geplaatst over de situatie in het Midden-Oosten. Daarin vroeg hij Allah om zionisten, aanhangers van de staat Israël, te vernietigen. Daarmee heeft hij zich volgens het gerechtshof schuldig gemaakt aan opruiing. Het account van Van Doorn op Twitter had ongeveer 31.000 volgers.

De straf die het gerechtshof Van Doorn donderdag gaf, is lager dan het vonnis bij de rechtbank. Die had Van Doorn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De lokale politicus was daartegen in beroep gegaan. De rechtbank vond een derde tweet, uit 2019, namelijk ook opruiend. Daarin vroeg hij Allah om de vijanden van de islam te gidsen of te vernietigen. Omdat de groep ‘vijanden van de islam’ veel breder en vager is dan ‘zionisten’, en omdat Van Doorn een alternatief voor vernietigen aandraagt, vindt het hof dat deze tweet niet opruiend is.

Tijdens het proces had Van Doorn gezegd dat zijn tweets geen oproepen waren, maar gebeden aan Allah. Daar ging het hof niet in mee: “Door de smeekbede in een tweet te uiten heeft de uiting meer het karakter van een in het openbaar uitgesproken wens dan het karakter van een openbaar gebed.” Met die wens roept Van Doorn op tot geweld, aldus de rechters. Die bepaalden ook dat de tweets niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Van Doorn laat in een reactie op Twitter weten: “In hoger beroep gedeeltelijke vrijspraak van opruiing. Van 120 uur taakstraf naar 80. Nog steeds onacceptabel, volledige vrijspraak blijft de enige juiste uitspraak. Nu naar de Hoge Raad, daarna indien nodig naar Europees Hof.”

Van Doorn zat in het verleden voor de PVV van Geert Wilders in de gemeenteraad van Den Haag. Ook stond hij voor de partij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij moest eind 2011 de raadsfractie verlaten omdat hij fouten zou hebben gemaakt met het partijbudget. In 2013 bekeerde hij zich tot de islam. In 2015 werd Van Doorn veroordeeld voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool. Vorig jaar werd hij gearresteerd omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen in de buurt van premier Mark Rutte. Hij kwam een dag later vrij en het Openbaar Ministerie zei dat hij onschuldig was.