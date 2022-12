Politieman vervolgd voor dood door schuld van Waalwijker

Het Openbaar Ministerie gaat een medewerker van een arrestatieteam van de politie vervolgen voor dood door schuld van een 27-jarige man uit Waalwijk tijdens diens aanhouding op 17 maart dit jaar. Het OM meldde donderdag dat de politiemedewerker tijdens de aanhouding van de Waalwijker niet heeft gehandeld volgens de getrainde procedure voor vuurwapengebruik.

Daardoor ging onbedoeld het wapen af van de politieman. De Waalwijker, die was aangemerkt als verdachte in een drugsonderzoek, werd geraakt en overleed. De Rijksrecherche deed daarna onderzoek naar de zaak. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties.

Op basis van het onderzoek oordeelde het OM dat de politiemedewerker die is afgeweken van de getrainde procedure voor vuurwapengebruik “een aanmerkelijk verwijt kan worden gemaakt” en daarom vervolgd dient te worden voor dood door schuld.