Pride Amsterdam zoekt deelnemers botenparade volgend jaar

Deelnemers die volgend jaar in Amsterdam willen meevaren bij de Canal Parade in Amsterdam kunnen zich vanaf 9 januari inschrijven. Er is dit jaar weer plek voor tachtig boten. Het thema is #YouAreIncluded, zo maakt de organisatie achter Pride Amsterdam bekend.

Iedereen die wil deelnemen aan de botenparade, op 5 augustus 2023, heeft tot 9 februari de tijd om zich in te schrijven. Daarna wordt bekendgemaakt welke inzendingen het mooiste zijn en het beste aansluiten bij het thema.

Het thema #YouAreIncluded staat voor individuen en groepen die strijden voor gelijke rechten, aldus de organisatie. “Hiermee laten we de wereld zien hoe uniek Amsterdam is, dat iedereen ertoe doet en dat we samen strijden voor een veilige toekomst.”

Pride Amsterdam heet volgend jaar Queer & Pride Amsterdam, zo werd vorige week aangekondigd. Het nieuwe evenement moet nog meer “voor en door de hele lhbtiq+-gemeenschap” worden. Van 22 juli tot en met 28 juli en van 1 augustus tot en met 6 augustus zijn er allerlei evenementen in de stad. De verkoop van de vignetten voor de bootjes die langs de route willen liggen begint op 1 juli 2023.