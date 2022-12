Rem op gezinshereniging leidt tot gestaag minder nareizigers

Het aantal gezinsleden van erkende vluchtelingen dat naar Nederland reist, neemt de afgelopen twee maanden gestaag af. Dat betekent dat de beperkende maatregel voor de nareizigers die het kabinet in augustus heeft ingesteld, effect heeft. Onlangs gaf staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat al aan in een Kamerdebat.

Cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND wijzen uit dat het aantal ingereisde nareizigers in november 377 was. Dat is voor de tweede maand op rij een daling, want in oktober was het 661. In september ging het nog om 965 nareizigers en in augustus om 1067. Het merendeel van de nareizigers kwam uit Syriƫ.

De ingestelde beperking houdt in dat statushouders pas een gezinslid mogen laten overkomen als ze beschikken over een woning. Maximaal vijftien maanden nadat een aanvraag is ingediend, wordt een inreisvisum verstrekt. Het uitstel leidt ertoe dat er minder mensen opgevangen hoeven te worden in de overvolle asielzoekerscentra en (crisis)noodopvang.

Het kabinet wil daarmee bereiken dat op korte termijn de asielopvang iets ontlast wordt. Het idee was om deze tijdelijke beperking tot en met 2023 te laten duren, maar de rechter heeft er donderdag een streep door gezet. Mogelijk gaat Van der Burg daartegen in beroep.

Volgens de IND is het totaal aan ingereisde nareizigers tot en met november 10.418. Dat is wel iets meer dan het totaal over heel 2021, toen het er 10.120 waren.

Ook het totale aantal asielzoekers dat instroomde, is de afgelopen maanden gedaald, van 4756 in oktober naar 4484 in november. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 44.112, een stuk hoger dan het totale aantal in heel 2021 (36.620).