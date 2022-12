Sjors Fröhlich in onderzoekscommissie naar werkcultuur bij NPO

Sjors Fröhlich is lid geworden van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), de commissie die onderzoek doet naar de werkcultuur binnen de NPO. Aanleiding voor het onderzoek is de werksfeer bij De Wereld Draait Door, waar de Volkskrant vorige maand over berichtte.

Fröhlich, sinds 2019 burgemeester van de Gemeente Vijfheerenlanden, is “op basis van relevante expertise en ervaring” geselecteerd, meldt de commissie donderdag. Fröhlich (55) was jarenlang hoofdredacteur bij BNR en presentator bij de NCRV op de publieke radiozenders.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-minister Martin van Rijn. Ook sociale en organisatiepsycholoog Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) en hoogleraar arbeidsrecht Femke Laagland (Radboud Universiteit Nijmegen) zijn lid van de commissie.

De leden van de onafhankelijke commissie moeten komende zomer een rapport uitbrengen over hun onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO en de mogelijk onderliggende systemische oorzaken daarvan. De commissie laat zich adviseren door Mariëtte Hamer, de onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.