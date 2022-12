Speciale eenheid politie arresteert twee mensen in Stein

Een speciale eenheid van de politie heeft woensdagavond twee mensen aangehouden in een woning in het Limburgse dorp Stein. De twee zitten vast voor verhoor, zei een woordvoerder van de politie naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad de Limburger donderdag. Waarvan de aangehouden mensen verdacht worden, wilde hij niet zeggen.

De woordvoerder bevestigt wel dat de Dienst Speciale Interventies DSI de arrestatie uitvoerde. Dat is een gespecialiseerde eenheid bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke personen. De DSI wordt ook ingezet bij dreiging van terrorisme. De politie gaat vrijdag meer bekendmaken over de aanhoudingen, aldus de woordvoerder, die er voor de rest niets over wil zeggen.

Volgens de krant hoorden omwonenden tijdens de inval in de woning van de twee verdachten door de DSI enkele luide knallen. Daarna zouden twee mannen van Syrische afkomst, twintigers en broers van elkaar, uit de woning zijn gehaald en afgevoerd. Omwonenden moesten binnenblijven. Bij de actie in de Crostolostraat in de Steinse wijk Nieuwdorp zouden volgens de krant ook een politiehond en een drone zijn ingezet.