TenneT: stroomstoring Flevoland begon door ‘menselijk handelen’

De grote stroomstoring die 2 september ontstond bij Dronten (Flevoland), begon bij werkzaamheden. Door “menselijk handelen” ontstond daar kortsluiting, en door “technische issues” was het niet mogelijk om dat meteen op te lossen. Dat concludeert TenneT, dat het landelijke hoogspanningsnet beheert, na een eerste onderzoek.

Door de stroomstoring zaten ongeveer 300.000 huizen een uur lang zonder stroom. Een hoogspanningskabel kwam bij Swifterbant op de bovenleiding van het spoor terecht. Daardoor brandden alle kabels en schakelaars door, de rook kwam uit de grond. Over een lengte van zeven kilometer moesten alle kabels, seinen, kasten en bovenleiding vervangen worden. Tussen Lelystad en Dronten konden tot 11 december geen treinen rijden.

Op de dag voor de stroomstoring was net buiten Dronten een nieuw hoogspanningsstation opgeleverd. Medewerkers waren daar op 2 september wat laatste klusjes aan het doen. Om veilig te kunnen werken, zetten ze een schakelaar om. Ze wisten niet dat er al spanning op de leiding stond en veroorzaakten per ongeluk kortsluiting. Aan de andere kant van de lijn, in Lelystad, waren andere werkzaamheden aan de gang. Daarbij waren de instellingen van een noodstop veranderd, en daardoor kon de kortsluiting niet “zoals standaard is automatisch of op afstand worden gestopt”, aldus TenneT. Tot overmaat van ramp werkte een reservesysteem ook niet “vermoedelijk als gevolg van een bedradingsfout tijdens een ombouwproject”.

Het duurde uiteindelijk meer dan vier minuten voor de stroomtoevoer kon worden gestopt. TenneT en netbeheerder Liander zeggen dat ze maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Meer dan 800 consumenten en bedrijven hebben een schadeclaim ingediend, bijvoorbeeld omdat apparaten kapot zijn gegaan. Liander zegt dat de meeste schadeclaims binnenkort worden beoordeeld en afgehandeld, ook al is het onderzoek nog niet helemaal afgerond.

Waarschijnlijk is het hoogspanningsnet pas eind volgend jaar helemaal gerepareerd. Het werk kost zo’n 10 miljoen euro.