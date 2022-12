VEH: vertrouwen onder Groningers in bevingsgebied naar dieptepunt

Van de huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied is driekwart negatief over de toekomst van hun regio. Ook is meer dan een kwart van de Groningers in het bevingsgebied zeer negatief over hun persoonlijke situatie en voelt bijna 40 procent zich thuis onveilig. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een eigen jaarlijkse peiling, waar ruim 1100 noorderlingen op reageerden.

Volgens de vereniging is het vertrouwen onder de gedupeerden van de bevingen dit jaar verder gedaald en op een dieptepunt beland. “Zelfs met een gaskraan die steeds verder dichtgaat, de aanstelling van een eigen staatssecretaris en diverse subsidies, klinkt de wanhoop in het noorden door”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer. “De situatie blijft schrijnend.”

De VEH peilde ook in hoeverre het gasdossier de Groningers blijft bezighouden. Op een schaal van een tot tien, waarbij tien aangeeft dat iemand er elke dag mee bezig is, kwam het gemiddelde uit op 7,1. Het is voor het eerst dat dat getal boven de zeven uitkomt, aldus de belangenvereniging voor huisbezitters.

De vereniging roept het kabinet met klem op meer regie te geven aan de Groningers die door de bevingen met bijvoorbeeld schade of waardedaling van hun woning kampen. “Gedupeerden zouden binnen bepaalde kaders meer regie moeten krijgen door met een eigen aannemer schades te verhelpen en de woning te versterken”, aldus directeur Kremer. “De menselijke maat moet vooropgesteld, zoals vastgelegd in het Sociaal Handvest Groningen. De overheid moet handelen vanuit vertrouwen.”