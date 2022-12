Volt en Gündoğan in beroep weer tegenover elkaar in de rechtszaal

Kamerlid Nilüfer Gündoğan en Volt, de partij waar zij tot haar schorsing vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag Kamerlid voor was, treffen elkaar donderdag weer in de rechtszaal. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat de schorsing van Gündoğan onterecht was en dat zij recht had op een schadevergoeding.

Volt is tegen dat besluit in beroep gegaan. Volgens de partij gaan fracties zelf over de organisatie en is er van arbeidsrecht geen sprake. Dat de rechter in eerste aanleg oordeelde dat Gündoğan terug mocht naar de fractie, is volgens Volt dan ook niet terecht. De advocaat wijst erop dat fracties vaker stemmen over het uitzetten van een fractielid. Eerder werden bijvoorbeeld Wybren van Haga (toen VVD, nu groep BVNL) en Rita Verdonk (VVD) na een stemming door de fractie eruit gezet.

Gündoğan wil niet meer terug naar de fractie van Volt: “ik pieker er niet over”. Wel vindt zij het belangrijk dat het vonnis overeind blijft, temeer om haar reputatie te herstellen. Hier volgt later een zogeheten bodemprocedure voor. Dan wordt nog uitgebreider op de zaak ingegaan. Onder meer gaat het dan over de vraag of fracties Kamerleden eruit mogen zetten, of dat hier meer waarborgen voor gelden.

In maart oordeelde de rechter dat Volt bij de schorsing “in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld”. Hoe de rechter in hoger beroep oordeelt, wordt waarschijnlijk op 7 februari duidelijk.