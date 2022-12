Actiegroep legt weer dode biggetjes neer op meerdere plekken

Opnieuw zijn er dode biggetjes neergelegd op meerdere locaties door de actiegroep Vegan Strike Group. Bij de dode dieren zijn pamfletten van deze organisatie aangetroffen met daarop teksten zoals ‘Kerst zonder dierenleed begint op uw bord’. De biggetjes zouden liggen op honderd plaatsen in Nederland en België. Vorig jaar was er een vergelijkbare actie.

De politie in Den Haag bevestigt dat in de buurt van de ambassade van Brazilië vijf kadavers zijn neergelegd in de nacht van donderdag op vrijdag. De woordvoerster heeft gehoord dat er ook kadavers zijn aangetroffen in Amsterdam. “We bekijken de herkomst hiervan en het onderzoek is in volle gang.” Voor zover bekend heeft de politie Den Haag geen aangiftes ontvangen.

De organisatie ZLTO heeft wel aangifte gedaan, nadat op de stoep van het kantoor van de organisatie in Den Bosch ook circa twintig dode biggetjes werden aangetroffen. “Weerzinwekkend”, aldus een zegsman. “Een walgelijke actie met dode beesten”, zegt hij. Ook zouden er kadavers zijn neergelegd bij de partijkantoren van de VVD en van D66.

“Op honderd plaatsen in Nederland en België liggen de slachtoffers van de intensieve veehouderij”, schrijft de actiegroep op Facebook. Vegan Strike Group spreekt van hoge sterftecijfers onder biggen. “Deze dieren mogen gezien worden, terwijl de industrie ze graag wil wegmoffelen in afstandelijke containers.”

Vorig jaar werden er biggetjes en vleeskonijnen op straat neergelegd, onder meer in Hilversum.