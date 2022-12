Bergkamp staat stil bij onrust in Tweede Kamerorganisatie

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft in een toespraak in het parlement voor aanvang van het kerstreces het Kamerpersoneel een hart onder de riem gestoken. Ze zei dat de laatste maanden hen “niet in de koude kleren zijn gaan zitten”. Ook voor het dagelijks bestuur, het Presidium, is het “geen makkelijke periode” geweest.

Bergkamp verwees met haar toespraak naar de onrust rond een mogelijke onveilige werksfeer onder oud-voorzitter Khadija Arib. Dat leidde tot media-aandacht en mede naar aanleiding daarvan weer tot het vertrek van de volledige ambtelijke top.

Bergkamp dankte het Kamerpersoneel omdat het parlement volgens haar zonder hen zou stilvallen. De parlementariƫrs beantwoordden de steunbetuiging aan de staf met lang geroffel, de Tweede Kamerversie van applaus.

De voorzitter haalde allerlei thema’s aan die de afgelopen maanden een grote rol gespeeld hebben in het parlement, waaronder de oorlog in OekraĆÆne, de bedreigingen aan het adres van politici en de boerenprotesten.

De Kamer gaat drie weken met reces. Tenzij er tussentijds een debat wordt ingelast, komt de Kamer op 17 januari weer samen.