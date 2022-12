Inspectie onderzoekt grensoverschrijdend gedrag bij TU Delft

De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de TU Delft omdat er meldingen zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag onder medewerkers. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsinspectie na berichtgeving van Omroep West.

De inspectie roept medewerkers op zich te melden als ze grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt op de technische universiteit in Delft. Om wat voor soort grensoverschrijdend gedrag het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. “We willen het breed houden, zodat we medewerkers de ruimte geven en ze niet sturen met wat anderen mogelijk hebben gezegd”, aldus de woordvoerder.

Het onderzoek bij de TU Delft gaat specifiek over de medewerkers. Eerder kwamen bij andere opleidingen al berichten naar buiten over grensoverschrijdend gedrag waar studenten mee te maken krijgen, bijvoorbeeld in de kunst- en cultuursector. Zo lopen er momenteel twee onderzoeken bij de onderwijsinspectie naar modeschool AMFI in Amsterdam en kunstopleiding KABK in Den Haag.