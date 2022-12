Kunststof kozijnen opkomende trend binnen de bouw

Waar men vroeger enkel houten kozijnen wilde hebben, wordt de trend voor 2023 toch echt kunststof kozijnen, meldt Wonen360 . Kunststof kozijnen hebben het imago om een goedkope uitstraling te hebben, maar dit klopt al lang niet meer. Volgens Cobouw moet men binnen de bouw beter nadenken over duurzaam en circulair bouwen. Kunststof kozijnen worden hier genoemd als dé manier om daar heel goed aan te kunnen voldoen. Daarnaast zorgen kunststof kozijnen ook voor meer financiële ademruimte.

Duurzaam én goedkoper

Kunststof kozijnen laten plaatsen is altijd al de goedkopere optie. Met een krap budget koos men dus wel eens vanuit financieel oogpunt voor kunststof kozijnen. Dan nam men maar genoegen met het feit dat goedkoop uit zijn ook zorgt voor een goedkopere, plastic uitstraling. Anno 2022/2023 is het beeld van voorbijgangers die ‘wat goedkoop’ opmerken bij het langslopen echter niet meer van toepassing. Sommige kunststof kozijnen zijn niet van houten kozijnen te onderscheiden, terwijl men er nog altijd niet veel voor betaald. Zo zijn er tegenwoordig ook kunststof kozijnen met houtnerf in omloop.

Nederland kijkt met vrezen op tegen de steeds hoger wordende energierekening. Massaal besluit men nu hun huis langzaamaan te verduurzamen. Een goede isolatie is daarbij één van de pijlers waar men zich op richt. Ook kunststofkozijnen vallen hier onder. Men weet dat een kunststof kozijn beter isoleert dan houten kozijnen en dat het daarmee ook van invloed is op je energierekening. Zeker nu tegenwoordig veel leningen en subsidies beschikbaar zijn om te verduurzamen, kan het voor veel mensen een moment zijn om te investeren in veranderingen zoals het nemen van kunststof kozijnen.

Daarbij is de levensduur van een kunststof kozijn ongeveer vijftig jaar en kun je een kozijn bijna tien keer recyclen. We spreken dan van een levensduur van bijna 500 jaar. Daarmee is een kunststof kozijn dus duurzaam en geheel zoals men dat tegenwoordig graag ziet. Daar komt natuurlijk bij dat kunststof goed uit elkaar te halen is.

Onderhoudsvrij

Naast de duurzaamheidsreden is een kunststof kozijn een goed alternatief om tijd te winnen. Het schilderen van houten kozijnen is een tijdrovend karwei, terwijl je naar kunststof kozijnen in principe geen omkijken hebt. In het proces vooraf kun je bovendien net als anders gewoon volledig meedenken en denkt een professional ook mee. Zo kan men gewoon zelf kiezen welke kleur de kunststof kozijnen moeten hebben en kunnen de kozijnen op maat worden gemaakt.

Veiligheid

Tenslotte zijn kunststof kozijnen een goed ingreep om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. Bepaalde kunststof kozijnen hebben het SKG** Keurmerk, dat wil zeggen dat het hang en sluitwerk voldoet aan de eisen van veiligheid. Ook de manier van produceren draagt hieraan bij. Kunststof kozijnen hoeven dus geen belemmering te zijn om veilig te wonen in een woning.