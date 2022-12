Nieuwe eenheid van 250 marechaussees voor persoonsbeveiliging

Een nieuwe eenheid van de Koninklijke Marechaussee gaat zich richten op persoonsbeveiliging van onder meer ministers, rechters, officieren van justitie en advocaten. De eenheid, van zo’n 250 man, is in het leven geroepen om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te versterken. Dat staat onder druk omdat steeds meer mensen beveiligd moeten worden.

Dat komt omdat er naast dreiging uit terroristische hoek, die er volgens de marechaussee altijd al waren, ook dreiging vanuit het criminele milieu bij is gekomen, zo stelt de marechaussee in het KMarMagazine. Daarbij speelt ook toegenomen onrust in de samenleving, bijvoorbeeld rond corona en de boerenprotesten en een algehele verharding in de maatschappij een rol. De eenheid kan ook ingezet worden in het buitenland als dat nodig is.

Op dit moment is de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de Nationale Politie voornamelijk nog verantwoordelijk voor de binnenlandse persoonsbeveiliging. De eerste lichting van deze nieuwe eenheid begint in januari aan de opleiding en bestaat uit mensen van de marechaussee zelf. Het doel is om in 2024 en 2025 in totaal vijf lichtingen op te leiden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft miljoenen euro’s uitgetrokken voor de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de NCTV en de marechaussee om het stelsel Bewaken en Beveiligen verder te versterken.