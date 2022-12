OM beraadt zich op hoger beroep tegen kruisboogschutter

Het Openbaar Ministerie beraadt zich op een hoger beroep in de zaak tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (30). Dit zegt een woordvoerder van het OM in reactie op het vonnis van de rechtbank in Almelo, die K. vrijdag alleen tbs met dwangverpleging oplegde en geen gevangenisstraf. Het OM had naast de tbs 22 jaar cel tegen K. geëist voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog.

De nabestaanden van de doodgestoken vrouwen in de flat van K. doen een beroep op het OM om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen. “Voor een groot deel van de nabestaanden was dit een enorm teleurstellende uitspraak”, zeggen hun advocaten Wendy van Egmond en Sébas Diekstra.

Janbart Kalk, de advocaat van K., zegt tevreden te zijn met de uitspraak. “Maar ik snap de woede en frustratie bij nabestaanden ontzettend goed. Ze hadden gehoopt op levenslang, dan horen ze de officier ‘maar’ 22 jaar cel eisen en dan krijgen ze nu van de rechtbank te horen dat de verdachte, in hun perceptie, ermee wegkomt.”

Kalk benoemt dat K. door zijn langdurige psychose absoluut niet meer wist waar hij mee bezig was. “Hij hoort niet thuis in een gevangenis, maar in een instelling waar hij behandeld kan worden. Deze problematiek is zo ernstig, dat hij hier jaren mee bezig zal zijn. Er is dus geen sprake van dat hij hiermee wegkomt. Het valt überhaupt niet te voorspellen of en wanneer hij nog terug de maatschappij in kan.”

Diekstra: “Wij hebben de motivering van de rechtbank gehoord en denken: hier is de rechtbank enorm uitgegleden. Zoals de officier van justitie ook constateerde bleef de verdachte lsd gebruiken terwijl hij wist dat hij daarvan zou kunnen gaan trippen en levensgevaarlijk gewelddadig kon worden. Hij heeft dus zelf een bijdrage geleverd aan het ontstaan van zijn toestand tijdens de bizarre steekpartij. De verdachte had gewoon strafbaar moeten worden geacht. Wat ons betreft is een hoger beroep de enige manier om ervoor te zorgen dat er echt recht gesproken kan worden in deze zaak”.