Opnieuw meer supermarkten geopend tijdens kerst

Steeds meer supermarkten zijn open op eerste en tweede kerstdag. Dit jaar zijn klanten in bijna 70 procent van de supers welkom voor de feestdagenboodschappen. Dat blijkt uit een analyse van ANP op basis van cijfers van Openingstijden.nl. Vorig jaar was de helft van de supermarkten open op eerste kerstdag, zes jaar geleden slechts 20 procent.

Op tweede kerstdag zijn aanzienlijk meer supermarkten open: zo’n negen op de tien. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen het nog om acht op de tien supers ging. Openingstijden.nl scant wekelijks de websites van duizenden retailers om een zo compleet mogelijk overzicht van openingsdagen en – tijden te verzamelen.

Op eerste kerstdag is dit jaar zo’n 45 procent van de supermarkten open, op tweede kerstdag gaat het om 91 procent. In bijna acht op de tien gemeenten is op eerste kerstdag ten minste één supermarkt open. Op tweede kerstdag is in elke gemeente met een supermarkt minimaal één geopend. In Amsterdam kun je op 25 december bij 150 supermarkten terecht, wat neerkomt op zo’n 81 procent van de supermarkten in de hoofdstad. In Den Haag zijn 69 supermarkten open: 83 procent van alle supers. In Alkmaar (82 procent), Leiden (81 procent) en Almere (87 procent) zijn ook relatief veel supers open op 25 december.

Of de supermarkten geopend zijn, hangt af van de keten waar de supermarkt onderdeel van is. Supermarktketen Dirk van den Broek heeft de meeste supermarktdeuren geopend: zo’n 72 procent van zijn winkels is open. DekaMarkt (70 procent), Plus (68) en Vomar (64) volgen. NettoRama is bijna overal gesloten op één winkel na en ook de Aldi is eerste kerstdag bijna overal gesloten: slechts 6 procent van de keten is geopend.