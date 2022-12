Rapport: gaswinning Noordzee past niet binnen klimaatafspraken

Doorgaan met het winnen en gebruiken van gas uit de Noordzee past niet binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs dat Nederland heeft ondertekend. Dat meldt een groep milieuorganisaties op basis van een rapport van onderzoeksorganisaties CE Delft en TNO, in opdracht van het zogeheten Noordzeeoverleg.

“Wil Nederland zich houden aan het klimaatakkoord van Parijs en aan internationale rechtsprincipes, dan moet Nederland binnen enkele jaren al CO2-neutraal zijn”, zo stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee. Volgens de partijen is het beleid van het kabinet er nu nog op gericht de gaswinning op de Noordzee juist te versnellen.

Greenpeace vindt dat verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief zo snel mogelijk met een plan moet komen om gaswinning af te bouwen. “Het beleid van Vijlbrief is erop gericht om zo snel en zo veel mogelijk gas op de Noordzee te winnen, zonder na te denken over de gevolgen voor het klimaat”, aldus directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen. “Het is tijd dat Vijlbrief de klimaatcrisis serieus gaat nemen en luistert naar de wetenschap.”

In juni keerden honderden wetenschappers zich ook al tegen gasboringen in de Noordzee. Zij meldden toen dat nieuwe gaswinning haaks staat op de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken met 1,5 graad.