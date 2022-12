Rutte: Nederland reserveert 2,5 miljard voor Oekraïne in 2023

Het kabinet reserveert volgend jaar 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne. Dat maakte premier Mark Rutte bekend na telefonisch overleg met president Volodimir Zelenski van Oekraïne. Het is nog niet precies bekend waar het aan besteed wordt. Dat hangt af van de behoefte van de regering in Kiev.

“Het kabinet verwacht dat dit bedrag nodig is voor militaire steun, ondersteuning bij kritieke herstelwerkzaamheden en bijdragen aan de strijd tegen straffeloosheid”, laat het kabinet vrijdag in een verklaring weten. “Met het besluit nu al geld apart te zetten, geeft het kabinet een boodschap van onverminderde Nederlandse solidariteit aan de Oekraïense bevolking, die hiermee kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang dat nodig is.”

Nederland steunt Oekraïne sinds het begin van de oorlog, zowel op diplomatiek, humanitair als militair gebied. Dit jaar is bijna een miljard euro aan militaire hulp gestuurd. Het ging onder meer om pantserhouwitsers, luchtafweerraketten, munitie en radarapparatuur. In het begin kwam veel uit de voorraad van Defensie, maar op dit moment koopt Nederland ook rechtstreeks bij de industrie wapens en ander materieel voor Oekraïne.

Verder trainen Nederlandse militairen de Oekraïense strijdkrachten. Dat gebeurt onder meer in het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt militair materieel van de Oekraïners door Nederland onderhouden. Veel hiervan gebeurt in samenwerking met andere Europese landen.

Om het land de winter door te helpen, kondigde het kabinet eerder al aan 180 miljoen euro uit te trekken. Het geld is bedoeld voor zaken als het opknappen van het stroomnetwerk. Dat wordt voortdurend onder vuur genomen door de Russen.

Oekraïne vecht al meer dan tien maanden tegen het Russische leger. Dat viel op 24 februari het buurland binnen. Na aanvankelijke successen moesten de Russen zich al vrij snel terugtrekken. Eerst trokken de Russen zich terug rond Kiev, later werden ze verdreven uit delen van het oosten en zuiden van Oekraïne.