Utrecht geeft extra steun aan gezinnen in armoede deze winter

Utrecht trekt nog eens 1,1 miljoen euro uit om gezinnen in armoede extra te steunen deze winter. Tieners krijgen bijvoorbeeld geld om schoolspullen te kunnen kopen of hun sportcontributie te betalen. “Ook geven wij, via de kledingpas, nog eens 2500 kinderen de mogelijkheid om warme kleding te kopen. Daarmee hebben ongeveer 10.000 kinderen warme kleren voor de winter”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) vrijdag over de speciale aandacht voor gezinnen.

De maatregelen vloeien voort uit gesprekken die de gemeente heeft gehad met inwoners. Zij heeft hen gevraagd wat er nodig is. Zo kunnen gezinnen bijvoorbeeld ook voedselbonnen krijgen. “Verder krijgen alle inwoners die tot nu toe ook een energievergoeding hebben ontvangen in februari automatisch 500 euro energievergoeding uitgekeerd. En er wordt geld opzijgezet om initiatieven op het gebied van armoede en schulden uit de stad te kunnen financieren.”

De gemeente kwam mensen al tegemoet als zij hun energierekening niet konden betalen. In september trok de gemeente al 7 miljoen euro uit om mensen te helpen. In november kwam daar nog eens extra steun bij. Utrecht probeert met speciale ‘sleutelfiguren’ mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of die geen vertrouwen hebben in de overheid te bereiken, zodat “niemand door het ijs zakt” deze winter.