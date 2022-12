Yeşilgöz gaat crimineel vermogen harder aanpakken

Minister (Justitie en Veiligheid) gaat nieuwe maatregelen nemen die het wegsluizen van crimineel vermogen moet voorkomen. Verdachte transacties kunnen straks met een ‘spoedbevriezing’ voor onderzoek tijdelijk worden vastgehouden. Ook het smokkelen van contant zwart geld, wapens of drugs in verborgen ruimtes in voertuigen wordt strafbaar gesteld. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel dat dit gaat regelen.

Met deze nieuwe wettelijke instrumenten wordt de aanpak van de georganiseerde misdaad versterkt, zegt Yeşilgöz. In het wetsvoorstel worden ook de maximale boetes voor zwaardere vormen van diefstal verhoogd.

“Gedreven door enorme criminele winsten wordt telkens op nieuwe manieren en vaak ook met nietsontziend geweld geprobeerd de illegale handel verder te brengen. Daarom willen we ook de onderliggende misdadige structuren kapot maken”, zegt Yeşilgöz. Daarmee kan volgens haar worden voorkomen “dat crimineel vermogen, wapens en drugs in onze samenleving blijven circuleren en voorkomen we dat fout geld en wapens voor nieuwe criminele praktijken worden gebruikt.’’

Met de ‘spoedbevriezing’ kan een ongebruikelijke financiële transactie tijdelijk door de bank worden vastgehouden. Nu kan dat nog niet, waardoor crimineel vermogen vaak al naar het buitenland is weggesluisd voordat de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) onderzoek heeft kunnen doen en er beslag op heeft kunnen leggen.

Het in bezit hebben van verborgen ruimtes in vrachtwagens, auto’s of boten – die zijn bedoeld voor het vervoer van drugs, wapens of crimineel geld – wordt in de nieuwe wet strafbaar gesteld. Dergelijke voertuigen worden steeds vaker door criminele ingezet, maar mogen nu alleen maar in beslag worden genomen. Op het inbouwen van die geheime ruimtes voor criminele doeleinden komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar te staan.