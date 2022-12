Yeşilgöz kijkt wat ze extra kan doen voor gemeenten na aanslagen

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) gaat kijken wat ze extra kan doen voor wijken die het doelwit worden van aanslagen op woningen met explosieven. Dat laat de bewindsvrouw weten naar aanleiding van een recente brandbrief van burgemeesters, politie en justitie van vijf gemeenten in Midden-Nederland.

Die schrijven “dat criminelen in toenemende mate bereid zijn om excessief geweld toe te passen en daarbij voor lief nemen dat willekeurige omstanders slachtoffer kunnen worden”. In de regio Utrecht waren meerdere huizen deze zomer het doelwit van aanslagen met explosieven.

Het gaat om de gemeenten Vijfheerenlanden, Huizen en Stichtse Vecht. In Utrecht en Nieuwegein werden noodmaatregelen genomen. De dreiging gaat steeds uit van een en dezelfde criminele organisatie die “meedogenloos” te werk gaat, aldus de briefschrijvers. De regio is een draaischijf in de drugshandel.

Yeşilgöz gaat in gesprek met de burgemeesters, zei ze vrijdag voor het begin van de ministerraad. Ze noemt de aanslagen “heel heftig”. Ze wijst erop dat het kabinet extra investeert in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.