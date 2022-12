Omgeving Haarlem getroffen door zeer grote stroomstoring na brand

Een deel van Haarlem, Spaarndam en omgeving zijn vrijdagavond getroffen door een “zeer grote stroomstoring”, meldt netbeheerder Liander. Die ontstond na een brand in een hoogspanningsstation, aldus de Veiligheidsregio Kennemerland.

In eerste instantie liet Liander weten dat de storing rond 01.15 uur zou zijn opgelost, later werd dit aangepast naar 02.15 uur en even na 01.00 uur maakte de netbeheerder bekend dat de “eindtijd onbekend” is.

TenneT, dat het landelijke hoogspanningsnet beheert, meldt dat een verbinding tussen Velzen en Waarderpolder om 23.07 uur is uitgevallen, waarna de stroom in en rondom Haarlem uitviel. De brand woedde in een hoogspanningsstation aan de Emrikweg in Haarlem en volgens de Veiligheidsregio wordt deze door de hulpdiensten geblust.

Op sociale media doen tientallen mensen hun beklag over de storing. Liander zegt veel vragen van inwoners te krijgen. “De storing is bij ons bekend en er wordt aan gewerkt”, aldus de netbeheerder.