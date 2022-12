Oud-premier Antillen mist concrete punten in kerstspeech koning

Oud-minister-president van de Nederlandse Antillen en oud-minister van Curaçao Suzy Camelia-Römer is het met koning Willem-Alexander eens “dat niemand van nu persoonlijk schuld draagt voor de slavernij”, zoals de koning zondag stelde in zijn kersttoespraak. “Wat ik wel mis in de toespraak is, hoe we concreet te werk gaan om de gevolgen van slavernij die er vandaag de dag nog zijn aan te pakken.”

Volgens Camelia-Römer, die al decennia strijdt voor erkenning van het leed dat slavernij heeft aangericht op de Antilliaanse eilanden, zijn die gevolgen niet alleen te vinden in de “hedendaagse vormen van discriminatie, uitbuiting en onrecht”. Die gevolgen zijn zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder meer verschil in economisch perspectief, armoede, achtergebleven onderwijs, bepaalde chronische ziekten, het gebrek aan onderzoek van de geschiedenis vanuit een niet-eurocentrische visie, negatief zelfbeeld, et cetera.”

Dit zijn volgens haar allemaal thema’s waaraan gewerkt moet worden. “De erfgenamen van de mensen die verantwoordelijk waren voor de slavernij genieten nu van de welvaart in Europa. Die welvaart is mede afkomstig van de rijkdom gewonnen door kolonialisme en slavernij.”