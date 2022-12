Oud-voorman extreemrechtse NVU Joop Glimmerveen (94) overleden

Voormalig voorman van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) Joop Glimmerveen is zondag overleden. Hij werd 94 jaar, meldt de NVU op sociale media. Glimmerveen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar was van Adolf Hitler. Ook bleef hij regelmatig de Holocaust ontkennen.

De Hagenaar was lang actief in het extreemrechtse milieu. In de jaren zestig begon hij zijn activiteiten in die kringen. In 1974 deed hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Glimmerveen veroorzaakte veel commotie door pamfletten te verspreiden waarin hij pleitte voor een “blank en veilig” Den Haag. Hij won hiermee aan status in de NVU en werd leider. De NVU maakte zich onder zijn leiding schuldig aan openlijk nazisme.

In de jaren tachtig verdween de NVU steeds meer naar de achtergrond, mede door de opmars van de Centrumpartij (later Centrumdemocraten) van Janmaat. Van de Centrumdemocraten was hij nog korte tijd lid. Halverwege de jaren negentig blies Glimmerveen de NVU nieuw leven in.

Glimmerveen is meermaals veroordeeld vanwege zijn nazistische uitingen. Zo kreeg hij in 2008 in Belgiƫ een boete van 1100 euro wegens het verheerlijken van het nazisme en het brengen van de Hitlergroet.