Zondagmiddag drukker op de weg door kerstbezoeken

Het was zondagmiddag wat drukker op de weg dan anders vanwege kerstbezoeken. Volgens de ANWB nam de drukte rond 13.30 uur toe, met een piek tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Om 15.30 uur begon het verkeer alweer af te nemen, aldus een woordvoerder.

“De intensiteit van het verkeer was hoog”, zegt de woordvoerder. “Dat merkte je op doorgaande routes, bijvoorbeeld de A2 van Utrecht naar het zuiden van Nederland.” Ook was het druk op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Volgens de woordvoerder was de drukte niet anders dan andere jaren. “Iedereen wil natuurlijk op tijd aan de borrel zitten bij familie.”