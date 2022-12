Drie kinderen zijn zwaargewond geraakt door een verkeersongeval omstreeks 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag op de Megensebaan in Oss. Zij zaten met hun ouders in een auto die in botsing kwam met een ander voertuig met daarin twee mannen, meldde de politie.

De twee mannen zijn aangehouden omdat er een indicatie is dat ze alcohol hadden gebruikt, aldus een politiewoordvoerder. Door het ongeval raakten de twee mannen en één van de ouders lichtgewond.