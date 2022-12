Jongen (14) overleden aan letsel na verkeersongeval in Oss

Een van de kinderen die in de nacht van zondag op maandag zwaargewond raakten door een verkeersongeval in Oss is overleden. Dat heeft de politie laten weten. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Oss. Twee andere kinderen (8 en 12 jaar) liepen zware verwondingen op.

Het verkeersongeval deed zich voor rond 02.00 uur op de Megensebaan in Oss. De drie kinderen zaten met hun ouders in een auto die in botsing kwam met een andere auto. Daarin zaten twee mannen van 18 jaar. Zij zijn aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk.