Kersttoespraak Willem-Alexander trekt op tv 1,1 miljoen kijkers

De kersttoespraak die koning Willem-Alexander op eerste kerstdag hield, is op televisie bekeken door ruim 1,1 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee na Heel Holland Bakt en het NOS Journaal van 20.00 uur de best bekeken uitzending van de dag.

De meeste mensen keken naar de speech via NPO1, zo’n 766.000 kijkers. Op NPO2, waar de toespraak met een gebarentolk te zien was, keken 231.000 mensen. Verder volgde een handvol mensen de toespraak bij de commerciĆ«le zenders RTL4 (83.000) en SBS6 (71.000). Het is niet bekend hoeveel mensen de toespraak hoorden op de radio of via online platforms keken.

De koning pleitte ervoor dat Nederlanders elkaar vasthouden, ook in tijden van sterke emoties. “Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen, hun zin krijgen”, zei Willem-Alexander. “Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen.”

De kijkcijfers liggen iets lager dan de afgelopen jaren; gemiddeld trok de kersttoespraak van Willem-Alexander zo’n anderhalf miljoen kijkers. Maar SKO merkt vaker op dat er gemiddeld minder mensen lineair televisie kijken dan een paar jaar geleden. Een uitschieter was de kersttoespraak van Willem-Alexander in 2020, toen Nederland in een coronalockdown zat. Toen keken 2,2 miljoen mensen live mee naar de toespraak.