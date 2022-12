Na vonkenregen en corona weer vreugdevuren in Scheveningen

De vrachtwagens met pallets rijden tweede kerstdag ’s avonds weer richting de stranden van Scheveningen en Duindorp. Na de vonkenregen, een verbod en twee jaar corona kunnen de bouwers van de vreugdevuren niet wachten om weer te beginnen met stapelen. “We willen de traditie voortzetten”, aldus Kevin Batenburg, voorman van de Scheveningse bouwers.

“Ik heb tegen mijn schoonouders gezegd dat de gourmet om 16.00 uur aan moet want ik wil om 20.00 uur op het strand zijn”, vertelt Batenburg. Ook even verderop, aan de andere kant van het havenhoofd, in Duindorp beginnen ze de 26e, al wil een bestuurslid verder geen toelichting geven omdat besloten is “geen interviews te geven”.

Duindorp en Scheveningen bouwden tientallen jaren lang elk jaar houtstapels op de stranden. Die werden aan het begin van het nieuwe jaar in brand gestoken. De buurten streden met elkaar om de hoogste toren. Bij het vreugdevuur van 2018 op 2019 ging het mis. De harde wind blies smeulend hout over Scheveningen. De vonkenregen richtte daar voor ruim een miljoen euro schade aan.

Daarna bleek dat de beide stapels op het strand veel hoger waren dan was afgesproken met de gemeente. De torens mochten 35 meter worden, maar de Duindorpse stapel was bijna 49 meter hoog en die in Scheveningen ruim 45 meter. De gemeente deed niet genoeg om de regels te handhaven. Het onderzoek leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Dit jaar gelden er daarom strengere eisen. Zo mogen de stapels niet groter worden dan 10 bij 10 bij 10 en niet meer dan 1000 kuub, vertelt Batenburg. “We gaan er alles aan doen om te zorgen dat alles veilig gebeurt.” Zo gebruikt Scheveningen dit jaar steigers rondom de stapel en wordt met ieder scenario rekening gehouden. “Alles is dichtgetimmerd”, volgens Batenburg. Zo is er op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur ieder uur contact met het KNMI om te kijken of de stapel veilig aangestoken kan worden.

De nieuwe regels, de kleinere stapels en het ontbreken van het wedstrijdelement mogen de pret allemaal niet drukken, aldus Batenburg. Op de Facebookpagina van de organisatie wordt al afgeteld en de voorman ziet de interesse bij de Scheveningers toenemen. “Ze komen weer het strand op om te kijken.” In de laatste uren van tweede kerstdag worden de eerste vier vrachtwagens verwacht op het Noorderstrand, op de 27e begint het stapelen. “Dan gaan we echt knallen.”