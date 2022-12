Een 12-jarig meisje uit Nederland is zondagmiddag in het skigebied Spieljoch in de Oostenrijkse deelstaat Tirol om het leven gekomen. Ze botste omstreeks 16.00 uur buiten de piste tegen een boom.

De Oostenrijkse omroep ÖRF meldde dat het meisje na het ongeval zwaargewond naar een ziekenhuis in Innsbruck werd vervoerd. Daar is ze overleden.

Volgens ÖRF verloor het meisje haar evenwicht en kwam ze daardoor buiten de piste terecht.